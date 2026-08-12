Sergio Lapegüe rompió en llanto tras leer la carta que Lionel Messi le dedicó a Jorge tras la muerte

Las figuras quedaron conmovidas al leer el posteo del futbolista argentino y Sergio Lapegüe no pudo aguantar las lágrimas en su programa.

Lionel Messi compartió en la mañana del miércoles una desgarradora carta abierta tras el fallecimiento de Jorge, su papá. Sergio Lapegüe, conductor de canal América, no pudo evitar la emoción y rompió en llanto en pleno programa al leer cada renglón.

"Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos", comenzó escribiendo.

"Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos? Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí...", expresó con dolor Lionel Messi.

Sergio Lapegüe rompió en llanto tras el desgarrador posteo de Lionel Messi Sergio Lapegüe no pudo aguantar la emoción y lloró en vivo: "El tipo salía a jugar igual y la rompía. Imagínate lo que habrá sido para Messi salir a la cancha sabiendo que el padre estaba mal".