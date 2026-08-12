El conmovedor mensaje que Soledad Pastorutti le dedicó a Lionel Messi tras el desgarrador posteo

Soledad Pastorutti no dudó en enviarle un mensaje al capitán argentino en medio del dolor por el fallecimiento de Jorge Messi.

Lionel Messi conmovió a todos luego de la carta abierta que compartió en sus redes sociales para despedirse de Jorge, su papá. Tras pasar unos días en Rosario, el futbolista llegó a Miami y desde allí compartió su publicación más difícil.

"Cada vez que terminaba un partido, esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva", fue una de las frases que más entristeció a los seguidores.

Diferentes famosos mostraron su apoyo al capitán argentino y uno de los comentarios que más se destacó fue el de Soledad Pastorutti: " Leo querido, me hiciste llorar mucho con tus palabras... Como dice un gran amigo. Cuando se nos va alguien muy querido, morimos un poco nosotros también".

El comentario de Soledad Pastorutti tras el desgarrador posteo de Lionel Messi Soledad Pastorutti le brindó un cálido mensaje a Lionel. Foto: Instagram / @leomessi. "La vida es eso, tu papá tuvo la dicha de ser tu compañero, confiar y verte triunfar y se fue con la certeza de saberte un gran ser humano", siguió escribiendo Pastorutti en el escrito que cosechó más de 18 mil likes.