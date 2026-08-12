Pagar todo o elegir una: la guía definitiva con las tarifas de los servicios de streaming en Argentina

Las plataformas de streaming se transformaron en el centro del entretenimiento en Argentina. Series, películas, documentales y torneos deportivos en vivo pasaron a consumirse principalmente desde aplicaciones como Netflix , Amazon Prime Video, HBO Max y Disney +, dejando cada vez más de lado a la televisión tradicional.

En la actualidad, prácticamente no hay hogar que no cuente con al menos una suscripción activa. La comodidad de mirar contenidos desde el celular, la computadora o el televisor volvió a estos servicios casi indispensables. Sin embargo, este fenómeno también trajo consigo un incremento constante en el gasto mensual .

Al evaluar los costos en el mercado local, es fundamental prestar atención a la suma de impuestos (como el IVA, el impuesto PAIS y las percepciones a cuenta de Ganancias) para saber exactamente cuánto se abonará a fin de mes.

El catálogo de las aplicaciones combina series exclusivas, películas, documentales y transmisiones deportivas en vivo.

Dentro del abanico de plataformas, Amazon Prime Video se posiciona como una de las alternativas más accesibles, con un plan único que ronda los $7.954 finales por mes (impuestos incluidos).

Por su parte, HBO Max propone tres escalones: su plan Básico con anuncios se sitúa cerca de los $7.390 finales, el plan Estándar en $9.590 y la versión Platino —con calidad 4K y cuatro pantallas en simultáneo— alcanza los $11.900 finales al mes.

A la hora de elegir un servicio, el costo mensual y la calidad de pantalla son los factores clave que analizan los usuarios. Archivo

Las opciones con mayor diferencia entre sus tarifas son Disney+ y Netflix:

Disney+: Su abono Estándar con anuncios parte desde los $12.000 finales. La versión sin publicidad ronda los $16.000, mientras que el paquete Premium (que suma la transmisión completa de deportes vía ESPN y calidad Ultra HD) asciende a los $24.000 mensuales.

Netflix: La plataforma más popular mantiene tres niveles. El plan Básico tiene un costo final aproximado de $13.786, el Estándar se ubica en $22.948 y la opción Premium llega a los $30.598 finales por mes.

Entre impuestos y planes premium, mantener varias suscripciones al mismo tiempo representa un presupuesto significativo. Archivo

Para quienes buscan complementar el video con música o contenidos de audio, Spotify ofrece su plan Individual por $3.299 mensuales y una alternativa Familiar por $5.499. En tanto, YouTube Premium cotiza su servicio individual en $4.499 finales y el plan para el grupo familiar en $10.299 per cápita.

¿Cuánto dinero hace falta para contratar todo?

El presupuesto total para el entretenimiento en el hogar varía drásticamente según la combinación de servicios y la calidad de reproducción elegida.

Si un usuario decide contratar las cuatro plataformas de video más elegidas en Argentina (Netflix, Prime Video, HBO Max y Disney+), las cifras estimadas según la categoría son:

Cuánto cuesta el streaming en Argentina: el mapa de precios para no gastar de más Archivo

Combo económico (planes iniciales): representa un gasto aproximado de $42.000 finales al mes .

Combo intermedio (sin anuncios y calidad estándar): requiere un presupuesto cercano a los $57.000 mensuales .

Combo premium (máxima calidad 4K y más pantallas): alcanza una cifra cercana a los $75.000 finales por mes.

Frente a este escenario, la clave para cuidar el bolsillo radica en analizar qué tipo de contenido se consume realmente, verificar si los valores publicitados incluyen impuestos y alternar las suscripciones según los estrenos de cada mes.