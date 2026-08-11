Para qué sirve mantener presionado el 0 en el control remoto del smart tv
El innovador "Quick Access" de los smart TV LG transforma el control remoto al asignar atajos a aplicaciones y canales, agilizando la navegación.
En algunos televisores, el control remoto tiene una función escondida apretando por tres segundos el número 0. Es el caso de los LG que Quick Access, un atajo que asigna aplicaciones, entradas HDMI o canales favoritos a las teclas numéricas.
El botón del control remoto
Navegar por las plataformas de streaming, cambiar de canal o alternar entre la consola de juegos y el decodificador suele requerir varios clics en el menú principal del televisor.
Sin embargo, existe una herramienta oculta en los mandos a distancia de última generación que resuelve este proceso de forma instantánea: el menú de Acceso Rápido (Quick Access).
En los modelos de la marca LG equipados con el sistema operativo webOS y el mando Magic Remote, la tecla "0" cumple una función clave. Al mantenerla pulsada durante tres segundos, el sistema despliega un panel flotante desde el cual es posible gestionar los accesos directos asignados a los dígitos del 1 al 8.
Esta utilidad permite asociar una tecla numérica a una aplicación específica (como Netflix, YouTube o Spotify), a una señal de televisión abierta o a una conexión física (como un puerto HDMI).
De este modo, no hace falta explorar la interfaz principal cada vez que se quiere cambiar de contenido.
Paso a paso
Existen dos vías sencillas para configurar estos accesos directos:
Configuración directa desde la app:
- Abrir la aplicación o seleccionar la entrada HDMI que se desea guardar.
- Mantener presionado durante tres segundos la tecla numérica elegida (del 1 al 8) hasta que el televisor confirme la vinculación.
- A partir de ese momento, bastará con presionar ese número durante un segundo para ejecutar la aplicación o entrada de forma inmediata.
Gestión desde el panel central (manteniendo el "0"):
- Presionar el "0" por tres segundos para abrir la pantalla de edición.
- Desde este apartado se puede revisar qué función tiene asignada cada tecla, eliminar accesos antiguos o reorganizar la lista cuando se cambia de servicio de suscripción o se conecta un nuevo dispositivo.