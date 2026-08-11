Para qué sirve mantener presionado el 0 en el control remoto del smart tv

El innovador "Quick Access" de los smart TV LG transforma el control remoto al asignar atajos a aplicaciones y canales, agilizando la navegación.

En algunos televisores, el control remoto tiene una función escondida apretando por tres segundos el número 0. Es el caso de los LG que Quick Access, un atajo que asigna aplicaciones, entradas HDMI o canales favoritos a las teclas numéricas.

El botón del control remoto Navegar por las plataformas de streaming, cambiar de canal o alternar entre la consola de juegos y el decodificador suele requerir varios clics en el menú principal del televisor.

Sin embargo, existe una herramienta oculta en los mandos a distancia de última generación que resuelve este proceso de forma instantánea: el menú de Acceso Rápido (Quick Access).

En los modelos de la marca LG equipados con el sistema operativo webOS y el mando Magic Remote, la tecla "0" cumple una función clave. Al mantenerla pulsada durante tres segundos, el sistema despliega un panel flotante desde el cual es posible gestionar los accesos directos asignados a los dígitos del 1 al 8.

Esta utilidad permite asociar una tecla numérica a una aplicación específica (como Netflix, YouTube o Spotify), a una señal de televisión abierta o a una conexión física (como un puerto HDMI).