Qué significa el famoso proverbio japonés sobre cortar leña y llevar agua a casa

Un antiguo proverbio asociado al zen propone una mirada sencilla sobre la vida: alcanzar la sabiduría no significa abandonar las tareas cotidianas.

Un antiguo proverbio japonés propone una reflexión sobre la forma de vivir el día a día. “Antes de la iluminación, corta leña y lleva agua. Después de la iluminación, sigue cortando leña y llevando agua”. La frase resume una idea vinculada con la tradición zen: una transformación interior no hace desaparecer las obligaciones de todos los días.

La enseñanza parte de una situación sencilla. Cortar leña y llevar agua son tareas necesarias para la vida cotidiana. Incluso después de alcanzar una mayor comprensión espiritual, esas actividades continúan. Lo que cambia no es la realidad, sino la manera en que una persona se relaciona con ella.

Desde esta mirada, la tranquilidad no depende de esperar a que desaparezcan todos los problemas. Tampoco de alcanzar una determinada meta para recién entonces disfrutar de la vida. La propuesta es prestar atención a lo que ocurre en el presente y aceptar que las tareas habituales también forman parte de la existencia.

El mensaje puede aplicarse a situaciones mucho más cercanas. Cocinar, limpiar, trabajar, estudiar o cuidar a otras personas son actividades que muchas veces se realizan de manera automática. El proverbio invita a hacerlas con mayor atención, sin pensar constantemente en el próximo objetivo.

El proverbio japonés que enseña a vivir el presente Getty Images El proverbio japonés que enseña a vivir el presente La frase también plantea una diferencia entre cambiar las circunstancias y cambiar la actitud. Las responsabilidades siguen estando allí, pero pueden afrontarse con menos resistencia y ansiedad. En lugar de vivir esperando que llegue un momento en el que todo sea más sencillo, la propuesta es encontrar sentido en lo que ocurre ahora.