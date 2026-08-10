Dónde se filmó La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan

La Odisea adapta el poema épico atribuido a Homero y sigue a Odiseo, rey de Ítaca, durante su largo regreso a casa después de la guerra de Troya.

La nueva película de Christopher Nolan lleva a la pantalla una de las historias más conocidas de la literatura universal. La Odisea adapta el poema épico atribuido a Homero y sigue a Odiseo, rey de Ítaca, durante su largo regreso a casa después de la guerra de Troya. La película llegó a los cines el 17 de julio de 2026 y tiene una duración de 2 horas y 52 minutos.

El protagonista es Matt Damon, quien interpreta a Odiseo. El personaje intenta regresar con su esposa Penélope y su hijo Telémaco después de la guerra. El viaje está marcado por peligros, enfrentamientos y distintos obstáculos que ponen a prueba al héroe mientras busca recuperar su vida en Ítaca.

La Odisea (2026), de Christopher Nolan. Gentileza El elenco es uno de los grandes atractivos de la producción. Anne Hathaway interpreta a Penélope y Tom Holland se pone en la piel de Telémaco. También participan Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong'o y Charlize Theron. A ellos se suman Jon Bernthal, Elliot Page, Himesh Patel, Benny Safdie y Travis Scott, entre otros.

Para Nolan, el proyecto también representa un nuevo desafío visual. La película fue filmada completamente con cámaras IMAX, algo que no había ocurrido antes con un largometraje de ficción. Para la producción se desarrolló incluso una nueva versión de cámara IMAX que permitió utilizar este formato en escenas con diálogos.

Dónde se filmó La Odisea La historia de Homero permitió además que el director trabajara con escenarios de distintas partes del mundo. La película fue rodada en lugares que incluyen Grecia, Italia, Marruecos, Islandia y Escocia. La propuesta busca trasladar al cine el carácter épico del viaje de Odiseo, pero desde la mirada cinematográfica de Nolan.