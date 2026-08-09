Proverbio chino: "Si quieres felicidad por una hora, toma una siesta; si la quieres para toda la vida..."

Un antiguo proverbio compara distintas formas de felicidad y guarda para el final una enseñanza que todavía interpela.

Un antiguo proverbio chino vuelve a circular por la claridad con la que habla sobre la felicidad: “Si quieres felicidad por una hora, toma una siesta; si quieres felicidad por un día, ve a pescar; si quieres felicidad por un año, hereda una fortuna; si quieres felicidad para toda la vida, ayuda a otra persona”.

La cita ordena distintas formas de bienestar según su duración. Primero aparece el descanso, después una actividad placentera, luego la fortuna material y, finalmente, la ayuda a los demás como una forma de felicidad más estable.

El proverbio no desprecia los pequeños placeres. Dormir, descansar, salir de la rutina o tener estabilidad económica también pueden aportar bienestar. Sin embargo, la enseñanza apunta a otra cosa: no todo lo que produce felicidad tiene la misma profundidad ni deja el mismo efecto.

Según este proverbio, ayudar a alguien puede ser una forma más profunda de alcanzar la felicidad. La última parte es la que le da sentido a toda la reflexión. Para alcanzar una felicidad “para toda la vida”, el proverbio no habla de recibir más, sino de ayudar. La mirada cambia: la felicidad ya no aparece como algo que se busca solo para uno mismo, sino como algo que también puede construirse en el vínculo con otros.

Ayudar no siempre implica grandes gestos. Puede ser acompañar, escuchar, enseñar, colaborar o estar presente cuando alguien lo necesita. Muchas veces, esas acciones simples dejan una satisfacción más duradera que una recompensa inmediata.