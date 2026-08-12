Chiara Mancuso, ex Gran Hermano, protagonizó un fuerte choque: "Nos dimos un golpazo"

Chiara se encontraba junto a su pareja al momento del accidente vial y contó en sus historias de Instagram cómo se encuentran.

Chiara Mancuso fue una de las protagonistas que tuvo la edición pasada de Gran Hermano. En las últimas horas, la joven decidió contar que fue protagonista junto a su pareja de un fuerte accidente vial mientras se encontraban en su vehículo.

"Bueno, gente, la verdad que nos dimos un golpazo, pero estamos bien, así que no se preocupen", comenzó diciendo la exparticipante de Gran Hermano sobre la tensa situación que vivió en esta semana.

"El señor del otro auto también está bien; espero que resuelva pronto lo de su auto y va a estar seguramente el mío para resolverse porque se hizo conc... Lo más importante es que no nos pasó nada y lo más valioso es que estamos bien", comentó Chiara.

El mal momento que vivió Chiara Mancuso, ex Gran Hermano En otras de las historias mostró que las funciones de seguridad del vehículo funcionaron, ya que los airbags estallaron. Posteriormente, no dudaron en tomarse con algo de diversión el momento y se mostraron tomando un café.