Las primeras palabras de Thiago Medina tras el brutal choque en moto que mantuvo en vilo a su familia

Tras salir de terapia intensiva debido al grave accidente que sufrió el ex Gran Hermano hace casi un mes, dieron a conocer qué dijo en medio de su recuperación.

La evolución del estado de salud de Thiago Medina, el conocido participante que pasó por la casa de Gran Hermano, experimentó una mejora impresionante luego del brutal siniestro vial en moto que lo dejó al borde del abismo. El influencer pudo dejar atrás la unidad de cuidados intensivos y prosigue su convalecencia en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, el centro asistencial que le brindó los primeros auxilios tras el percance.

La portadora de las últimas novedades sobre la salud del mediático fue Daniela Celis, su antigua compañera sentimental y madre de sus pequeñas hijas. Ella fue quien comunicó los pormenores del progreso de Thiago, manifestando su felicidad porque el momento de su vuelta al hogar está cada vez más cerca.

Mediante un clip difundido en sus plataformas digitales, Celis compartió la alentadora noticia con sus seguidores: “Thiago ya sabe todo, esto es un proceso largo que está dando pasos agigantados. Llegó, está bien, está caminando solo, hoy empezó a caminar desde la camilla hasta el baño. Va y vuelve, así que estamos muy cerquita de lo que tanto queremos tenerlo en casa con nosotras”, expresó la mediática. Este testimonio refleja la magnitud del esfuerzo y la dedicación del joven en su proceso de rehabilitación.

Thiago Medina envió un mensaje a Telefe tras salir de terapia intensiva. Por primera vez desde el desafortunado suceso, Thiago Medina se dirigió a un medio de comunicación. Fue en el segmento informativo de Telefe Noticias, donde la periodista Pilar Smith exhibió un mensaje de audio del exconcursante.