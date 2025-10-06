La expareja del joven rompió el silencio en el programa Patria y Familia de LUZU TV luego de las noticias positivas que surgieron en las últimas horas.

Daniela Celis, expareja de Thiago Medina, estuvo en todo momento al lado del ex Gran Hermano, al igual que toda la familia. Luego de semanas de lucha, el joven pudo salir adelante y ya se encuentra fuera de la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

La madre de las hijas de Thiago habló en Patria y Familia, programa de LUZU TV del cual ella es parte y fue contundente al hablar sobre el estado en el que se encuentra. Recordemos que Medina impactó fuertemente contra un vehículo cuando se encontraba a bordo de su moto y por este motivo estuvo en grave estado y con órganos afectados como los pulmones.

"Siento que él todavía no es consciente de la magnitud y la gravedad que fue el accidente, de hecho, él no se acuerda todo, no se acuerda cómo fue el accidente", expresó Daniela en comunicación con sus compañeros. La ex GH reveló que, de a poco, y con ayuda psicológica, le irán respondiendo todas las preguntas que vaya teniendo sobre lo que le sucedió.

Video: la revelación de Daniela Celis sobre Thiago La fuerte revelación de Daniela Celis tras la recuperación de Thiago Medina: "No se acuerda"

Además, dejó en claro que "entendemos también que el cerebro hace como un bloqueo a los traumas y entonces también es como construir todo de a poco, también de a poco se está dando cuenta su diagnóstico, qué es lo que tiene, qué es lo que le pasó, que le duele la espalda, que de repente le duele la panza, entonces también es parte de darle la información, pero de a poco".