En las últimas horas revelaron las imágenes de una cámara de seguridad cercana al lugar del siniestro.

Thiago Medina se encuentra peleando por su vida luego de un terrible accidente que sufrió mientras se encontraba conduciendo su moto. El joven impactó contra un Chevrolet Corsa en la parte de atrás del rodado y esto le provocó fuertes lesiones en su cuerpo, sobre todo en la parte del tórax.

El último parte médico fue contundente: "El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital. Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica". Además, dejaron en claro que "el estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución".

Lo cierto es que en medio de todo el dolor, Daniela Celis pide que acompañen a su exnovio con una cadena de oración constante para que pueda salir adelante. En las últimas horas, dieron a conocer imágenes del impacto del ex Gran Hermano y el sonido ambiente es estremecedor.

Video: el momento del grave accidente que sufrió Thiago Medina Thiago Medina lucha por su vida: dieron a conocer el video del grave accidente que sufrió

En un momento del video se puede escuchar como Medina desacelera al ver al vehículo pero no pudo frenar a tiempo y terminó impactando contra el auto de marca Chevrolet Corsa. Las causas del siniestro se siguen investigando y él lucha por su vida en la Unidad de Terapia Intensiva.