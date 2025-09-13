Tras la internación de Thiago Medina, su hermana y Daniela Celis quebraron en un angustioso llanto
Pasan las horas y la preocupación crece entre los familiares y amigos del exparticipante de Gran Hermano luego del siniestro vial que sufrió recientemente.
La emergencia médica que mantiene hospitalizado a Thiago Medina reunió este sábado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno a Daniela Celis y Camila, conocida mediáticamente como Camilota, quienes acudieron al nosocomio tras conocer la gravedad del accidente de tránsito.
Al salir del hospital, ambas mujeres mostraron visible afectación emocional. Tras descender las escaleras de urgencias, evitaron el contacto con los periodistas presentes y, al girar en la esquina, Celis se derrumbó y quebró en llanto. En ese momento crítico, la hermana del paciente la consoló con un abrazo antes de continuar su camino. Esta escena transmite la angustia y deja en evidencia el delicado estado de salud de Thiago.
Los medios de comunicación presentes mantuvieron una actitud respetuosa durante la salida, priorizando la sensibilidad del momento sobre la relevancia de la noticia que tiene en el foco al exintegrante de Gran Hermano.
El angustioso momento en el que la hermana y la ex de Thiago Medina salieron del hospital
El reporte médico oficial del Ministerio de Salud provincial indica que el joven de 22 años permanece en "estado crítico", con respiración asistida y bajo monitorización intensiva luego de que le extirparan el bazo como consecuencia del violento impacto vial registrado en Francisco Álvarez.
El pedido de donadores de sangre que hizo la hermana de Thiago Medina
Durante la mañana del sábado, Bri Medina, hermana de Thiago, realizó un llamado urgente a través de Instagram: "Necesitamos 25 dadores de sangre para Thiago Medina, cualquier factor el que pueda que se acerque al hospital de Moreno, Mariano y Luciano de la Vega en el transcurso del día. Desde ya muchas gracias".