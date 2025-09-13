Yanina Latorre continúa disfrutando del vino, la gastronomía y los paisajes de Mendoza

Bajo el sol mendocino, Yanina Latorre inició una escapada de fin de semana junto a Diego Latorre y un grupo de matrimonios amigos, en total 5 parejas, que desde este viernes disfrutan de la gastronomía y los mejores vinos. Seleccionaron como alojamiento un exclusivo establecimiento hotelero situado en el corazón de la región vitivinícola del Valle de Uco, una estadía dedicada al descanso y el disfrute de los imponentes escenarios naturales.

La primera escala de su itinerario enológico fue la bodega Durigutti, experiencia que la mediática no dudó en compartir con su audiencia. "Amor empezó el periplo, primera bodega, llego y se las muestro, es bajar del avión a chupar vino básicamente, arrancó el periplo. ¡Estoy chocha!, nunca había venido a hacer la ruta del vino a Mendoza ", exclamó Latorre con una sonrisa propia del relax que ya estaba viviendo.

Yanina, Diego y su grupo de amigos pasearon por bodegas mendocinas, disfrutaron del sol y del buen vino.

La atmósfera de celebración quedó capturada en las diversas publicaciones que inundaron su perfil, mostrando risas, copas de vino y el entorno soleado de los viñedos. Refiriéndose al espíritu de la experiencia, Yanina afirmó: "Estamos en un viaje de egresados a los 50 años amor, la vida es una sola". Estos instantes de genuina alegría y camaradería fueron atesorados y, posteriormente, difundidos para el deleite de su masiva comunidad de seguidores en las redes sociales.

La gastronomía fue otra de las protagonistas de las historias de Instagram de Yanina Latorre en su viaje a Mendoza.

La picante panelista de LAM y su marido, Diego Latorre, se hospedaron en el hotel Casa de Uco, lugar que cuenta con vistas privilegiadas de las montañas mendocinas y ofrece el ambiente ideal para que la especialista en espectáculos descanse de la agitada rutina que vive en Buenos Aires. Cabe mencionar que Yanina tiene un programa de radio en El Observador 107.9, conduce su propio programa, SQP (América TV) y luego se va corriendo para integrar el panel de LAM (América TV).

El almuerzo del sábado tuvo excelente gastronomía, el mejor vino y muchas risas entre amigos

Yanina y sus amigos en Mendoza Los caminos del vino siguen haciendo vibrar a Yanina Latorre, su marido y los 4 matrimonios con los que arribaron a Mendoza. Foto: Instagram @yanilatorre

Este sábado, Yanina, Diego y el grupo de matrimonios amigos con el que viajaron a Mendoza para recorrer algunas bodegas, eligieron pasar un agradable mediodía en Alfa Crux, ubicada en el Valle de Uco, allí almorzaron con un menú de 5 pasos y degustaron una gran variedad de vinos. Yanina se encargó de compartir con sus seguidores cada momento de la comida, las copas que fue probando y desde luego, los encantadores paisajes mendocinos coronados con un espléndido día y el radiante sol del valle.