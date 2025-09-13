Evangelina Anderson rompió el silencio tras los rumores que la vincularon con Leandro Paredes

En medio del escándalo mediático que relacionó a la modelo con un supuesto amantazgo con el famoso futbolista, Evangelina Anderson salió a aclarar todo.

Una explosiva revelación conmocionó a la farándula este miércoles, luego de que un portal de noticias diera a conocer los supuestos comentarios de Yanina Latorre. La picante panelista de canal América sugería que Evangelina Anderson mantendría un vínculo amoroso con un exitoso futbolista que aún permanece en su matrimonio. La publicación detallaba los pormenores compartidos por la conductora de SQP (América TV) en torno a este lazo que prometía generar gran revuelo.

La mecha de la controversia se encendió por completo cuando el portal PrimiciasYa, en un artículo firmado por Juan Pablo Godino, identificó al personaje público como el deportista Leandro Paredes. La noticia se propagó a una velocidad vertiginosa a través de las redes sociales, sumergiendo a los involucrados en el centro de un torbellino de especulaciones y conjeturas que rápidamente adquirió dimensiones de escándalo nacional.

Frente a la circulación masiva de los rumores, y durante la tarde del mismo día, Yanina Latorre utilizó su perfil de Instagram para realizar una desmentida formal. La comunicadora se pronunció de manera enfática contra los medios que habían replicado la información, declarando: “Yo nunca dije esto dejen de inventar y colgarse de mí”. Además agregó: “Me tienen los huevos al plato. Yo no dije esto, trabajan de mirar televisión y lo hacen mal. Aprendan a laburar”.

Evangelina Anderson habló con SQP en exclusiva luego del rumor que la vinculó con Leandro Paredes

Este viernes en el programa SQP (América TV), la ocasional conductora Majo Martino, que lideró el ciclo en la ausencia de Yanina Latorre, quién se encuentra de viaje por Mendoza, presentó un audio que Evangelina Anderson le envió para exponer su verdad. “Desde que me separé inventaron mil historias, nada que ver, estoy soltera, tranquila, enfocada en mis cosas, lo que quiero dejar bien claro es que jamás en la vida saldría con un hombre casado, vos que me conocés, no va conmigo. No tengo una relación con nadie y estoy disfrutando con mis papás en México”, expresó la modelo con evidente angustia.