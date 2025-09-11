Yanina Latorre desmintió furiosa un rumor que involucra a Evangelina Andersson y Leandro Paredes

Luego del escándalo mediático que envolvió a la modelo y al futbolista, la picante panelista salió al cruce de los que se hicieron eco de algo que ella no dijo.

La conductora fue al hueso con su descargo. Foto: captura de video/ América TV.

Este miércoles un bombazo sacudió el mundo del espectáculo cuando un portal publicó que Yanina Latorre había revelado que Evangelina Anderson estaría saliendo con un famoso casado, en la nota se especificaba los detalles que la conductora de SQP (América TV) reveló sobre la escandalosa relación.

El sitio PrimiciasYa en la nota del periodista Juan Pablo Godino, publicó que el famoso se trataba del futbolista Leandro Paredes, desatando inmediatamente la polémica, el titular se viralizó rápidamente y los protagonistas quedaron envueltos en un verdadero escándalo mediático.

Ante esta viralización, este miércoles en horas de la tarde, Yanina Latorre salió al cruce en su cuenta de Instagram, desmintiendo categóricamente la información de los medios que lo levantaron.

Así desmintió Yanina Latorre el rumor sobre Evangelina Anderson Yanina enojada 1 Yanina Latorre no dudó en revelar la verdad detrás del rumor que involucró a la modelo y al futbolista. Foto: Instagram @yanilatorre

“Yo nunca dije esto dejen de inventar y colgarse de mí”, expresó la picante panelista en una historia de su cuenta de Instagram adjuntando la captura del titular que dice: “Bombazo: quién sería el famoso casado con el que estaría saliendo Evangelina Anderson según Yanina Latorre”.