Yanina Latorre anticipó una noticia bomba sobre Susana Giménez y causó revuelo: "No se la esperan"

La conductora de América sorprendió a todos sus seguidores tras compartir un fuerte anticipo sobre la diva de Telefe.

Yanina Latorre arrancó el lunes con todo en lo que respecta a material informativo. Es que la conductora de América anticipó que tiene una noticia bomba sobre Susana Giménez, diva y figura de Telefe desde hace años.

Todo comenzó con un posteo que la conductora de América realizó a través de su cuenta de X (antes Twitter) y que justamente causó expectativa, ya que se trata de una primera figura del canal de la familia.

"Amooooooooooor, me parece que arrancamos con el atún para Diego. Me acabo de enterar de algo de Susana y no voy a tener tiempo de cocinar... No se la esperan. Se viene el anuncio", expresó en la publicación y, por supuesto, generó revuelo.

Yanina Latorre anticipó una fuerte noticia sobre Susana Giménez Captura de pantalla 2026-03-02 144637 En el mes de enero, la conductora de América compartió un enigmático mensaje: "Estoy detrás de otro gate que no logro descifrar. Me tiene hace cuatro días buscando y stalkeando sin parar". Resta saber si este mensaje tiene que ver con el posteo que hizo sobre la noticia de Susana Giménez.