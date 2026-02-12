Susana Giménez en Madrid: mirá lo que se puso

No te pierdas todos los detalles del look fashionista de Susana Giménez. Pura inspiración para mujeres +60.

A casi dos semanas de haber celebrado sus 82 años en Madrid con una cena íntima rodeada de amigos, Susana Giménez se destacó con un look que, sin dudas, nos demuestra que su identidad fashionista permanece más que intacta.

El estilismo partió de un sweater negro de cuello cerrado que funcionó como un lienzo neutro, transmitiendo sobriedad. El color negro, en su versión más minimalista, es un recurso infalible cuando se trata de proyectar presencia.

El verdadero punto de inflexión fue el pañuelo de seda amarillo con estampado gráfico en negro, anudado al frente a modo de chal. Esa pieza transformó el conjunto, logrando un contraste muy llamativo, mientras que el detalle de la camisa blanca asomando en el cuello añadió estructura y un toque clásico que le dio equilibrio al look.

Por último, los lentes de sol XL negros de formato geométrico completaron el estilismo, dándole carácter y esa impronta glam que la acompañó durante décadas.