Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo entrena con un look sporty que da que hablar

La fórmula infalible de Antonela Roccuzzo para llevar al gimnasio. Mirá los detalles y fotos de su look para inspirarte.

Mirá el look deportivo de Antonela Roccuzzo.
Mirá el look deportivo de Antonela Roccuzzo. Foto: IG @antonelaroccuzzo

Desde Estados Unidos, Antonela Roccuzzo compartió imágenes de su rutina de entrenamiento. En las imágenes se la vio entrenando con intensidad con ejercicios de fuerza, máquinas, momentos de cardio y otros movimientos exigentes.

Además de las zapatillas y tops deportivos, hubo una prenda que se repitió y que se trató de las calzas cortas; un básico del guardarropa fitness que Antonela logró resignificar, llevándolo de ítem funcional a protagonista del look.

La elección buscó priorizar prendas que acompañaran el movimiento, con una estética que mezcló lo clásico, lo cómodo y un sutil aire nostálgico que ya anticipa las tendencias del invierno 2026.

Las calzas cortas se mostraron como una aliada en entrenamientos de alta exigencia. Al dejar libres rodillas y pantorrillas, permiten ejecutar sentadillas, estocadas y saltos sin roces ni limitaciones.

Mirá las fotos del look de Antonela Roccuzzo:

Antonela Roccuzzo (1)
Comodidad y una estética bien pensada.

Antonela Roccuzzo (2)
Antonela Roccuzzo y su look fitness.

