Antonela Roccuzzo entrena con un look sporty que da que hablar

La fórmula infalible de Antonela Roccuzzo para llevar al gimnasio. Mirá los detalles y fotos de su look para inspirarte.

Desde Estados Unidos, Antonela Roccuzzo compartió imágenes de su rutina de entrenamiento. En las imágenes se la vio entrenando con intensidad con ejercicios de fuerza, máquinas, momentos de cardio y otros movimientos exigentes.

Además de las zapatillas y tops deportivos, hubo una prenda que se repitió y que se trató de las calzas cortas; un básico del guardarropa fitness que Antonela logró resignificar, llevándolo de ítem funcional a protagonista del look.

La elección buscó priorizar prendas que acompañaran el movimiento, con una estética que mezcló lo clásico, lo cómodo y un sutil aire nostálgico que ya anticipa las tendencias del invierno 2026.

Las calzas cortas se mostraron como una aliada en entrenamientos de alta exigencia. Al dejar libres rodillas y pantorrillas, permiten ejecutar sentadillas, estocadas y saltos sin roces ni limitaciones.