Conmoción en Mendoza por la venta de la casa de Marciano Cantero

Un recorrido exclusivo por la última morada de una de las voces más emblemáticas del rock. Un dúplex que presenció la historia del músico y brindó confort a su familia.

El mercado inmobiliario de Mendoza se sacude con una joya que trasciende lo arquitectónico. Se trata de la residencia particular que Marciano Cantero, el eterno líder de los Enanitos Verdes, adquirió en mayo de 2018. Ubicada en el prestigioso Condominio Dalvian, esta propiedad no solo destaca por su seguridad y entorno natural, sino por haber sido el escenario de los años más felices y creativos del músico tras su regreso definitivo a la provincia.

HA38Ll5bcAAGbF9 Cada rincón de esta propiedad de dos plantas refleja la sensibilidad y el estilo de vida del ícono del rock nacional. Fotos: X O.Valle La casa guarda entre sus paredes la historia de amor entre Marciano y Viviana Gutiérrez, su musa desde la adolescencia y destinataria de la célebre canción "Tus Cartas". Tras reencontrarse en 2015 y contraer matrimonio en 2019, la pareja convirtió este dúplex en un santuario familiar hasta el día del angustioso fallecimiento del gran artista mendocino. Hoy, este espacio de 195 m² cubiertos sale al mercado conservando esa aura de serenidad que solo un hogar habitado con tanta sensibilidad puede transmitir.

Una casa que presenció parte de la historia de un referente del rock nacional HA38Li9bAAAX8Bw El jardín privado del dúplex que disfrutó Marciano Cantero cuenta con la única piscina autorizada en todo el complejo residencial. Foto: X O.Valle El recorrido por sus dos plantas revela un uso inteligente del espacio y la luz. El lugar posee tres dormitorios, destacándose la suite principal que cuenta con vestidor propio y un balcón privado que se asoma al patio, permitiendo que el aire mendocino sea el primer invitado cada mañana. La calidez está garantizada por un sistema de losa radiante, ideal para los inviernos en la provincia, mientras que la seguridad las 24 horas brinda la tranquilidad necesaria para disfrutar del confort sin preocupaciones.

HA38LrEbcAAj5dD Amplios ventanales y sistema de loza radiante definen el confort donde el músico encontraba su calma. Fotos: O. Valle Uno de los mayores atractivos es, sin duda, su terraza con vista panorámica al centro parquizado del condominio. Desde allí, se puede contemplar el contraste perfecto entre el perfil urbano de la ciudad de Mendoza y la plácida sensación de aquella zona. Es el rincón ideal para los atardeceres de verano, donde el cielo se tiñe de esos tonos rojizos que podrían haber inspirado a Cantero a lo largo de su carrera musical.