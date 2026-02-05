No rompe veredas: el árbol ideal para casas chicas y para un jardín pequeño

El árbol es el ciruelo que se adapta fácilmente a hogares pequeños. Puede estar en el jardín o en la vereda sin problemas.

No siempre es fácil la elección de un árbol para el hogar por el tamaño y otras características. Los que están en el mundo de la jardinería señalan que hay una planta que es compacta y tiene raíces “amigables" con el cemento. Además, tiene belleza y alimento.

Jardinería: el árbol recomendado Estamos hablando del ciruelo, una opción ideal para los que tienen poco espacio y no quieren renunciar a la naturaleza. A diferencia de otras especies más agresivas, esta planta tiene un sistema radicular especial que permite que se plante cerca de muros, en patios internos o en la vereda sin problemas.

Entre los beneficios de la planta está su estética que al final del invierno tiene unas hermosas flores blancas o rosadas. En verano, es un refugio fresco y tiene un delicioso fruto casero. Se trata de un árbol rústico por lo que no requiere cuidados extremos una vez establecido.

Es importante saber que prefiere suelos con buena humedad y calizos. Debe asegurarse un buen drenaje. El pH ideal debe estar entre 5,5 y 6,5. Necesita exposición solar directa para que sus frutos puedan madurar correctamente.

La clave es que la planta tenga humedad constante. Se debe abonar con fertilizantes granulados cuando termina el invierno para darle un empujón de energía. En tanto, las ramas deben tener una forma cónica, se poda en primavera.