¿No tienes tiempo? Las tres plantas guerreras que se cuidan solas y florecen sin parar

A veces muchos no tienen tiempo suficiente para dedicarle a la jardinería. Sin embargo, existen plantas muy resistentes como el geranio.

A muchas personas les gusta la jardinería, sin embargo tienen poco tiempo o poco conocimiento para tener plantas y que sobrevivan. Sin embargo, hay especies que casi no necesitan cuidados, solamente hay que saber elegir las adecuadas y mantenerlas de manera fácil.

Jardinería: plantas independientes Hay distintas variedades de plantas que logran desafiar la negligencia y el calor extremo convirtiéndose así en las grandes aliadas para principiantes o personas con agendas muy ocupadas. Son ideales para tener un jardín de bajo mantenimiento.

Una opción recomendada es la vinca o vicaria que es una planta todoterreno por excelencia. Su virtud principal es la capacidad para florecer de manera casi ininterrumpida sin importar si el termómetro sube más de la cuenta. Tolera bien la falta de agua y ama el sol. Es ideal para balcones o bordes del jardín.

Otra de las favoritas es el geranio. Es una planta prácticamente indestructible que prefiere que se olviden de ella antes de que la cuiden en exceso. Resiste muy bien a las plagas y perdona los olvidos de riego. Con un poco de luz solar tendrán grandes ramos de colores vibrantes.

Las plantas de geranios se pueden cuidar con productos orgánicos: ¿cuáles son? Foto: Pixabay Jardinería. Geranio, una planta muy resistente. Foto: Pixabay La tercera favorita para los descuidados es la portulaca o flor de seda. Es ideal para zonas de sol intenso. Es una suculenta que almacena agua en sus hojas y tallos. Mientras más calor hace, mejor lucirá. Sus flores se abren con el sol y necesita un riego mínimo.