Ni en la entrada ni en la ventana: por qué todos recomiendan rociar vinagre debajo de la cama

El vinagre tiene usos que van mucho más allá de la limpieza y la cocina. Un uso que pocos conocen y es muy efectivo.

El vinagre blanco ya no solo es un ingrediente de cocina sino que viene revolucionando el mundo de la limpieza en el último tiempo. Además de pulverizar la entrada del hogar, ahora hay una tendencia de rociar debajo de la cama.

La tendencia del vinagre blanco Si bien parece un hábito inusual tiene algunos fundamentos prácticos que no solo van del lado de la higiene personal sino que además ayuda al control de plagas.

Los entendidos del tema señalan que rociar esta solución en rincones ocultos de la habitación tiene ventajas que algunos productos químicos tradicionales no tienen. El vinagre neutraliza olores por lo que es el aliado perfecto para los dormitorios que tienen poca ventilación.

vinagre El vinagre es mucho más que un condimento. Por otra parte, el ácido acético es una barrera contra insectos y ácaros porque actúa como un repelente orgánico. Al ser aplicado debajo del colchón se crea un entorno hostil para mosquitos, hormigas y ácaros que prosperan en el polvo.

En tanto, los bajos de la cama son grandes imanes para pelusas y al pasar vinagre quedará libre de bacterias. Además, los seguidores del Feng Shui lo usan para “limpiar” energías y renovar el ambiente del dormitorio para tener un descanso reparador.