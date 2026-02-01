Ni para cocinar, ni para limpieza: el sorprendente uso del vinagre para transformar el aspecto de la piel

El vinagre es mucho más que un ingrediente de cocina. Además, de la limpieza tiene otros usos desconocidos para muchos.

A partir de los 25 años, la producción de colágeno comienza a disminuir, afectando la firmeza, elasticidad e hidratación de la piel.

En el último tiempo el vinagre se ha vuelto furor en el mundo de la limpieza, además de ser utilizado como un ingrediente de cocina. Lo cierto es que ahora los expertos señalan que se usa para suavizar la pérdida de firmeza y elasticidad que experimenta la piel.

El uso desconocido del vinagre El mercado está saturado de productos químicos y cremas costosas. Sin embargo, el vinagre gana terreno en el mundo de la cosmética como un aliado de bajo costo y alta efectividad.

Los motivos La eficacia radica en su composición rica en ácidos naturales, vitaminas y antioxidantes que actúan sobre las imperfecciones. Se puede hacer una exfoliación profunda. Gracias a los alfa-hidroxiácidos se eliminan las células muertas revelando una piel más luminosa. Además, sirve para regenerar la dermis dando una sensación de firmeza.

El vinagre funciona también estimulando la circulación de la sangre, lo que se traduce en una mejor oxigenación de los tejidos. Es un astringente natural que refresca y reduce el tamaño de los poros. Combate los radicales libres y protege el rostro del envejecimiento prematuro.

Gemini_Generated_Image_3hvlm03hvlm03hvl Vinagre. Un tónico para la piel muy efectivo. Tónico facial Para preparar el tónico se mezcla una parte de vinagre de manzana con dos partes de agua mineral. No se aplica puro porque la acidez es agresiva.