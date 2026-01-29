Tendencia que es furor: por qué es importante rociar vinagre en la entrada del hogar

El vinagre tiene usos que van mucho más allá de la limpieza. En este caso se puede usar como repelente de plagas.

Los que están en el mundo de la limpieza y buscan alternativas ecológicas han vuelto tendencia una técnica que no muchos conocían con el uso del vinagre, un ingrediente “milagroso”. Ahora recomiendan pulverizarlo en el umbral de la puerta principal.

El milagro del vinagre Si bien puede parecer una práctica inusual, el hábito responde a la protección contra las plagas y a la renovación de la atmósfera del hogar. El auge del vinagre como repelente natural se generó por su intenso aroma y su acidez que es un gran inhibidor sensorial para algunas plagas domésticas que aprovechan las rendijas de las puertas para ingresar.

Gemini_Generated_Image_j13vq7j13vq7j13v Se recomienda rociar vinagre en la entrada. Fuente. IA Gemini. En el caso de las hormigas y las arañas detectan el olor como una señal de peligro mientras que las cucarachas evitan las zonas saturadas con ácido acético del vinagre buscando otros puntos de entrada más hostiles.

Se trata además de una opción libre de tóxicos, ideal para hogares con niños pequeños o mascotas. Además, el vinagre tiene una misión que va más allá de lo físico. Se considera también un “limpiador energético”. La visión muestra que la puerta es el intercambio de flujos. Allí el vinagre ayuda a disipar las energías pesadas.

Paso a paso Para tener buenos resultados se recomienda preparar una solución con partes iguales de vinagre blanco y agua en un atomizador. Rociar el marco completo de la puerta, el suelo, el recibidor y las pequeñas grietas o fisuras cercanas al piso.