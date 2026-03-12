SOS Jardín: los trucos caseros para salvar tus plantas de las hojas amarillas

Los expertos en jardinería conocen algunas opciones naturales para terminar con los problemas de las plantas.

Falta poco para que empiece el otoño y algunas plantas muestran sus hojas amarillas. Sin embargo, una cosa es la estación y otra es cuando empiezan a teñirse de un color pálido. La clorosis es la manera que tiene una planta de decir que algo no está bien.

La salvación para las plantas Cuando las hojas se ponen amarillas no hay que darlas por perdidas. Existen soluciones que pueden estar en la propia cocina. Una guía de primeros auxilios con ingredientes naturales es la mejor opción para poder salvarlas.

A veces las hojas amarillas indican falta de hierro, un mineral esencial para que la planta produzca clorofila. Para ayudarla se necesitarán un par de clavos de hierro oxidados y se entierran cerca del tallo. El óxido libera partículas de hierro que la raíz absorbe gradualmente devolviendo el color a los brotes nuevos.

La cáscara de banana en agua es un poderoso fertilizante orgánico Foto: Shutterstock Jardín. La cáscara de banana en agua es un poderoso fertilizante orgánico para las plantas. Foto: Shutterstock Otra opción es el vinagre de manzana, un gran aliado para las plantas como las azaleas, jazmines y hortensias. Si el suelo está demasiado alcalino no se pueden absorber los nutrientes. Se aconseja mezclar una cucharada de vinagre en un litro de agua y regar una vez al mes con esta solución. Así, este ingrediente acidifica el sustrato.

Un shot de potasio es otra gran opción. Si el amarillamiento comienza en los bordes es probable que le falte potasio a la planta. Para combatir este problema se hierven cáscaras de banana en un litro de agua durante quince minutos. Dejar enfriar, colar y rebajar con un litro de agua limpia. El potasio fortalecerá la resistencia de la planta y mejorará el transporte de agua.