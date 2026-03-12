¿Lo tenías? El truco con un corcho para recuperar la presión de agua

Es posible redudir el sarro y mejorar la presión usando un corcho en la canilla. Un truco sencillo y económico.

En ocasiones el agua de la canilla sale con menos presión o salpica para cualquier lado. A veces eso ocurre por la presencia de sarro que termina obstruyendo el flujo y dañando los mecanismos de la grifería. Con un corcho se puede solucionar el problema.

La solución con un corcho Se trata de una solución sencilla y ecológica que no necesita de químicos abrasivos. A diferencia de la virulana o la esponja el corcho es el equilibrio perfecto entre suavidad y firmeza.

Al tratarse de un material poroso y flexible se puede amoldar a la forma circular de los picos. Además, tiene la fricción justa para arrastrar las costras de calcio y magnesio sin quitarle el brillo acabado de la canilla. Por otra parte, es una excelente manera de reutilizar un residuo natural.

Paso a paso Para recuperar el flujo de agua hay que seguir unos sencillos pasos. Humedecer un corcho limpio y frotarlo con firmeza sobre la salida de la canilla y los bordes donde se ve la acumulación blanca. Hay que realizar movimientos circulares constantes.

vino corcho manos mujer copa (3) El corcho ayuda a desprender el sarro. Alf Ponce Mercado / MDZ En caso de que el sarro esté muy pegado sumergir la punta del corcho en vinagre blanco antes de frotar. El ácido del vinagre disolverá el mineral mientras el corcho se mueve mecánicamente. Luego enjuagar con abundante agua para eliminar los restos desprendidos. Secar con un trapo suave para sacar brillo.