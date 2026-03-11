No solo en primavera: las plantas que florecen todo el año en maceta

Hay plantas que no florecen en una única estación. Con los cuidados básicos se puede tener color todos los días en el jardín.

Muchos creen en el mito de que las flores son exclusivamente de la primavera. Sin embargo, hay plantas del jardín que son verdaderas máquinas de producir pétalos siempre que estén en el lugar adecuado y reciban la luz necesaria.

Las plantas que florecen todo el año Los que buscan belleza y alegría visual sin depender de las estaciones deben saber que hay variedades generosas y resistentes para macetas.

Para quienes buscan alegría visual sin depender de las estaciones, estas son las variedades más generosas y resistentes para macetas. El geranio es una de las plantas más nobles. Tiene una gran resistencia y en climas templados puede ofrecer flores casi todo el año. Ideal para macetas colgantes.

geranio Una de las plantas con flores todo el año. La segunda recomendada es la begonia. Es una planta que tolera muy bien la semisombra y produce flores pequeñas de manera constante. Es muy valorada para decorar interiores luminosos o rincones donde el sol directo no llega con mucha fuerza.

En tanto, la Calibrachoa, es una cascada de mini petunias. A simple vista parece una petunia, pero es más compacta y tupida. Su hábito de crecimiento la hace ideal para macetas altas donde sus flores pequeñas caen creando un efecto cascada decorativo.