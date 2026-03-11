Estas plantas se reproducen solas y llenan tu jardín gratis
Cinco plantas que se multiplican sin que hagas nada. Tu jardín lleno gratis con plantas que no paran de crecer.
Hay plantas que no necesitan ayuda para multiplicarse. Crecen, se expanden y generan nuevas plantas sin semillas, sin esquejes y sin mano de obra. Son ideales para quienes quieren un jardín abundante gastando lo mínimo. Con una sola planta madre, en pocos meses el espacio verde se transforma.
Un jardín con plantas que se multiplican
La Kalanchoe daigremontiana es una de las más llamativas. Produce pequeñas plantitas en los bordes de sus hojas y cuando caen al suelo, enraízan solas. Es resistente, aguanta el olvido y no exige cuidados especiales. Una sola planta genera docenas de nuevas plantas al año sin que nadie haga nada.
El lirio de día o Hemerocallis se multiplica por división natural de raíces. Cada temporada aparecen más plantas alrededor de la madre, llenando bordes y canteros sin intervención. La cinta o mala madre, conocida científicamente como Chlorophytum comosum, produce hijuelos colgantes que enraízan solos al tocar tierra o agua. Es perfecta para interiores y macetas colgantes.
La Oxalis, el trébol ornamental, se reproduce por pequeños bulbos subterráneos. Se expande rápido en macetas y es muy decorativa gracias a sus hojas trifoliadas y flores delicadas. La menta va más lejos todavía: sus raíces subterráneas avanzan bajo la tierra y generan nuevas plantas alrededor sin avisar. Es aromática, útil en la cocina y prácticamente indetenible.