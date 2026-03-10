Ingeniería extrema: el venezolano que colgó un refugio en la Patagonia

Un venezolano y la ingeniería extrema que asombró a la Patagonia. Así es la cápsula suspendida que diseñó un migrante venezolano.

Un venezolano diseñó un refugio colgado a 300 metros de altura en la Patagonia. Luis Aparicio llegó a Argentina en 2015 huyendo de la crisis venezolana, trabajó en lo que pudo y terminó ganando premios internacionales de arquitectura. Su proyecto OVO Patagonia es hoy una de las propuestas de turismo de aventura más originales del mundo y de ingeniería extrema. Todo empezó sin inversión y casi sin recursos.

El venezolano ha sido reconocido internacionalmente por este proyecto OVO Patagonia es una cápsula suspendida y anclada a una pared rocosa en la Patagonia argentina. Los huéspedes duermen literalmente en el vacío, con vistas que ningún hotel convencional ofrece. La estructura combina ingeniería extrema, diseño de interiores y experiencia sensorial en un solo espacio. No hay nada igual en América del Sur.

patagonia3 Aparicio nació en el estado Táchira y estudió arquitectura en Venezuela. Al llegar a Argentina no tenía clientes ni contactos locales. Mientras construía su red profesional, combinó la escalada deportiva con el diseño y encontró ahí su nicho. Fundó el estudio Perspectiva Aérea, especializado en estructuras habitables en altura.

El camino hasta OVO Patagonia no fue directo. Primero hubo que construir una cápsula piloto para atraer inversores. Los desafíos técnicos fueron enormes: viento patagónico, roca viva, logística en zonas sin acceso fácil. El proyecto tardó años en materializarse y cada etapa exigió soluciones de ingeniería que no existían en manuales.

En 2025 llegó el reconocimiento global. OVO Patagonia ganó los AHEAD Awards y los DNA Paris Design Awards, dos de los premios más importantes del diseño y la hospitalidad a nivel mundial. Esos galardones pusieron a Aparicio en el radar de estudios, inversores y medios internacionales de arquitectura.