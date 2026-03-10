San Juan: una maravilla natural que pocos conocen

El Monumento Natural de San Juan que enamora a quien lo visita una vez. Un tesoro geológico que toda familia debería ver al menos una vez.

San Juan esconde una de las formaciones rocosas más impresionantes de Argentina. El Cerro Alcázar aflora en el ramal de la sierra del Tontal, sobre el margen este del río Los Patos, en pleno corazón de Calingasta. Sus colores y formas son tan extraordinarios que en 1993 fue declarado Monumento Natural de la provincia. No hace falta ir lejos para ver algo que parece de otro planeta.

Un lugar especial de San Juan Sus colores vienen de sedimentos de la era Triásica, hace más de 200 millones de años. La erosión de cientos de años modeló cada curva, cada pico y cada grieta de esa roca. El resultado es una escultura natural que cambia de tonalidad según la hora del día. Naranja, rojo, ocre y violeta en un solo cerro.

Embed - El Cerro Alcazar El acceso es fácil y está habilitado todo el año. No exige experiencia de montaña ni equipamiento especial. Es una visita apta para familias con chicos, adultos mayores y cualquier persona con ganas de ver algo que no se olvida. Eso lo convierte en uno de los puntos turísticos más accesibles de toda la región de Cuyo.