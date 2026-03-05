Aguas sanadoras en San Juan: dónde queda la nueva pileta que se inauguró, ideal para adultos mayores

En San Juan los adultos mayores pueden hacer turismo en La Cienaguita y aprovechar para sanar los dolores musculares.

El pasado 3 de marzo se inauguró en San Juan una pileta de aguas sanadoras en la localidad de la Cienaguita, Sarmiento. El proyecto no solo potenciará el turismo, sino que celebra la identidad religiosa del pueblo y es ideal para adultos mayores.

Visita obligada para los adultos mayores La pileta estará ubicada en el predio del manantial de la Virgen de Lourdes. Lo que comenzó como una promesa de fe de la familia Naumchik, finalmente se convirtió en una causa departamental.

A diferencia de las piletas convencionales esta estructura se diseñó bajo la premisa de armonía natural. Es por eso que su silueta irregular y el uso de materiales autóctonos permiten que la obra se integre visualmente al entorno del cerro.

La pileta tendrá aproximadamente 20 metros de largo por 10 de ancho. Está construida con minerales de la zona como caliza, calcita y marmolina. En cuanto la estética, los bordes son de piedra bola y paredes de grandes bloques en tonos blanco, beige y gris que le dan un toque rústico y artesanal.

Además, el interior cuenta con bancos de piedra tallada que fueron pensados para que los adultos mayores y personas con movilidad reducida puedan disfrutar de las aguas medicinales.