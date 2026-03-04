El "ejercicio invisible" para adultos mayores que fortalece el corazón y las piernas sin pisar un gimnasio

Después de los 60 hay un ejercicio sencillo y económico que los adultos mayores pueden realizar con facilidad.

Después de los 60, los adultos mayores pueden seguir haciendo ejercicio sin dañar las articulaciones. Si bien caminar y andar en bicicleta son pilares, hay una tendencia que gana terreno en los consultorios médicos: el ejercicio de subir escaleras.

Ideal para adultos mayores Muchos evitan subir las escaleras por comodidad y optan por el ascensor. Sin embargo, ese ejercicio tiene una alta eficiencia cardiovascular que no requiere de equipos costosos ni de una cuota mensual en el gimnasio.

A diferencia de caminar en terreno llano, el desplazamiento vertical exige un esfuerzo adicional. Al elevarse el peso del cuerpo, el corazón tiene que trabajar con mayor intensidad en periodos breves. Este tipo de esfuerzo funciona como un entrenamiento de intervalos natural, mejorando así la capacidad cardiorrespiratoria de forma más acelerada que un paseo convencional.

Hay investigaciones y estudios recientes que muestran que subir apenas cinco tramos de escaleras por día puede reducir hasta un 20% el riesgo de contraer enfermedades del corazón.

Gemini_Generated_Image_o8ryxio8ryxio8ry Subir escaleras es ideal para adultos mayores. Fuente: IA Gemini. Por otra parte, subir escalones es ideal para el sistema circulatorio porque la contracción de los músculos de las piernas facilita que la sangre retorne con facilidad desde los pies hacia el corazón. Ese beneficio es clave para combatir problemas como la hinchazón de tobillos, la retención de líquidos y la aparición de várices.