Revelan el tipo de ejercicio más eficaz para combatir la hipertensión sin medicamentos

La hipertensión se consolida como una de las crisis sanitarias más complejas del planeta. Ante la dificultad global para estabilizar a los pacientes, la comunidad médica centra su atención en herramientas terapéuticas no farmacológicas y hay un ejercicio clave.

El doctor Cliff Berger, director del área de cardiología del Beth Israel Deaconess Hospital-Needham y profesor en la Escuela de Medicina de Harvard, señaló que el verdadero peligro radica en que la mitad de los diagnosticados no logra mantener sus valores bajo control, una negligencia silenciosa que dispara las probabilidades de sufrir accidentes cerebrovasculares, infartos de miocardio e insuficiencia renal crónica a cualquier edad.

Una reciente revisión internacional publicada por el British Journal of Sports Medicine mostró cuáles son las actividades físicas que ofrecen mejores resultados. A través de un metaanálisis que examinó 31 ensayos clínicos en el que participaron 1.345 adultos hipertensos, los investigadores buscaron determinar qué tipo de entrenamiento lograba reducir la presión arterial de forma más drástica y prolongada durante todo un día.

Los hallazgos demostraron que la combinación de disciplinas aeróbicas convencionales, como el ciclismo, el trote o la caminata rápida, junto con rutinas de intervalos de alta intensidad (conocidas como HIIT) ofrece la mayor efectividad.

Esta sinergia deportiva logró reducir, en promedio, 6,18 mm Hg la presión sistólica y 3,94 mm Hg la diastólica en las mediciones de 24 horas. Por separado, tanto el entrenamiento aeróbico tradicional como el HIIT en solitario también mostraron un rendimiento sólido, induciendo caídas de entre 4,7 y 5,7 mm Hg en la presión máxima.

Los beneficios del deporte regular van mucho más allá de quemar calorías; modifican la estructura misma del aparato circulatorio. Al entrenar, se estimula la flexibilidad de las arterias y se optimiza la dinámica del flujo sanguíneo, disminuyendo la resistencia que ejercen las paredes de los vasos.

Paralelamente, el ejercicio ayuda a regular el sistema nervioso y mitiga los procesos inflamatorios internos, dos elementos cruciales en la estabilización de la tensión.

La conclusión de los expertos es unánime: la actividad física debe dejar de ser vista como un mero pasatiempo y convertirse en el eje central de las políticas de prevención de la salud cardiovascular. Implementar bloques diarios de 30 minutos de caminata o rutinas guiadas de HIIT puede transformar la salud pública a corto plazo y mitigar el gasto sanitario global.