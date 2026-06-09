Por qué deberías cambiar las sentadillas tradicionales por las frontales hoy mismo en el gimnasio

La sentadilla frontal es uno de los ejercicios perfectos para quienes buscan piernas más grandes y fuertes. Pero lo que muchos no saben es que se trata de una alternativa excelente para reemplazar la sentadillas normales que no crea fuertes dolores lumbares.

La sentadilla consiste en sostener una barra apoyada en la parte delantera de los hombros. Sirve principalmente para desarrollar los cuádriceps, fortalecer el fondo del abdomen y mejorar la postura.

Uno de los beneficios principales es que al tener el peso por delante, obliga a las piernas a hacer todo el esfuerzo para levantarse. Pero también hace que el torso se mantenga erguido, lo que activa el abdomen para no caer hacia adelante.

El primer paso es apoyar la barra sobre la parte frontal de los hombros y la clavícula. Luego coloca las manos ligeramente más abiertas que el ancho de los hombros. Los dedos deben quedar por debajo de la barra para guiarla , pero elevando los codos para que queden en paralelo al suelo.

Los pies tienen que estar separados al ancho de los hombros, con las puntas apuntando ligeramente hacia afuera. Toma una respiración profunda, mantén el pecho erguido y la mirada al frente. Luego endurece la zona lumbar y aprieta el abdomen para mantener la espalda recta y firme.

sentadilla frontal 1 El paso a paso para hacer la sentadilla frontal. Shutterstock

Para bajar hay que flexionar las caderas y bajar hasta que las caderas queden por debajo de tus rodillas. Y para subir, hay que empujar el suelo con los pies y mantener los codos levantados mientras se asciende.