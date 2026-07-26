La isla paradisíaca sin autos donde podés nadar con tortugas y relajarte frente al mar

A solo una hora de caminata a la redonda, la isla de Gili Air en Indonesia combina descanso, snorkel con tortugas y vistas al monte Agung.

Existe un lugar paradisíaco donde hacer snorkel y nadar junto a tortugas marinas forma parte de la rutina diaria. Se trata de Gili Air, una de las tres islas que integran el archipiélago de las Gili, ubicado entre Bali y Lombok, en Indonesia. Aunque cada una posee su propia personalidad, esta isla destaca por combinar el descanso absoluto con paisajes únicos y actividades al aire libre.

Es una isla pequeña que se puede recorrer por completo a pie en apenas una hora. Una de sus grandes particularidades es que no cuenta con tránsito motorizado: al desembarcar, los traslados se realizan en caminatas, bicicletas o en cidomos, los tradicionales carros locales tirados por caballos. Además, al tratarse de un territorio reducido, la mayoría de los puntos de interés se encuentran a no más de 15 minutos a pie.

La costa de Gili Air está compuesta por playas de arena blanca ideales para tomar sol y contemplar el horizonte, mientras que sus aguas turquesas albergan una gran diversidad marina. Por esta razón, el archipiélago se consolidó como un destino de referencia para el buceo y los deportes acuáticos.

La isla que sorprende con sus aguas turqiesas y vida marina. Shutterstock Hospedaje y gastronomía: dos pilares en la isla En cuanto al hospedaje, una de las opciones más elegidas por los viajeros son las construcciones hechas en bambú. Al ser un recurso de rápido crecimiento, este material sostenible se convirtió en la base de la arquitectura ecológica indonesia, ofreciendo estadías integradas con el entorno natural.