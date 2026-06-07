Los 4 ejercicios que ayudan a mantener el cerebro joven después de los 50

El cerebro también necesita movimiento. Con el paso de los años, la memoria, la atención y la rapidez mental cambian. Sin embargo, estudios recientes siguen resaltando que ciertos hábitos diarios ayudan a conservar la agilidad mental durante más tiempo. Dormir bien, reducir el estrés y hacer ejercicios para la mente.

Uno de los ejercicios más valorados es caminar a paso rápido durante al menos 30 minutos. Distintas investigaciones publicadas en 2025 relacionan la actividad física con una mejor circulación sanguínea en el cerebro. Además, caminar ayuda a mantener la concentración y mejora el estado de ánimo en personas de todas las edades.

Caminar a primera hora de la mañana aporta numerosos beneficios para el cuerpo Foto: Shutterstock

Caminar a primera hora de la mañana aporta numerosos beneficios para el cuerpo Foto: Shutterstock

Leer también ocupa un lugar importante. No importa si se trata de novelas, diarios o textos cortos. El hábito de leer activa áreas relacionadas con la memoria y el lenguaje. Muchas personas notan que dedicar unos minutos al día a esta actividad ayuda a mantener la mente ocupada y despierta.

Otro ejercicio recomendado es aprender algo nuevo. Cocinar recetas distintas, estudiar un idioma o practicar juegos de estrategia obliga al cerebro a trabajar de otra forma. Ese esfuerzo favorece las conexiones neuronales y mantiene activa la capacidad de resolver problemas en la vida diaria.

idioma, hablar, argentina, pueblo, jujuy, norte argentino Hay una decena de idiomas originarios que aún se hablan a lo largo del país. Shutterstock

Las sopas de letras, los rompecabezas y los juegos de memoria siguen entre las opciones más elegidas. Aunque parecen simples, estimulan la atención y el razonamiento. Incluso especialistas en neurología resaltan que estos desafíos ayudan a sostener funciones cognitivas con el paso de los años.

También existe un aspecto que muchas veces queda fuera de la conversación: la vida social. Hablar con otras personas, compartir tiempo con amigos o participar en actividades grupales ayuda al cerebro a mantenerse activo. El aislamiento y la soledad afectan el bienestar emocional y también el rendimiento mental.