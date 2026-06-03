Caminata de la araña: el ejercicio de bajo impacto que los expertos recomiendan para un abdomen plano

Un movimiento dinámico que tonifica varias partes del cuerpo al mismo tiempo, no necesita material y se puede hacer en casa.

El mundo del fitness está cambiando desde 2025 y ahora se privilegian los movimientos que no dañan la postura o generan malestar en el cuello. Por este motivo, los abdominales clásicos pasaron de moda y ganan popularidad los ejercicios dinámicos que tonifican en profundidad varias partes del cuerpo al mismo tiempo.

La caminata de la araña es un ejercicio que se realiza desde la posición de plancha y se camina con las manos hacia adelante mientras simultáneamente se lleva una rodilla hacia el codo del mismo lado, imitando el característico desplazamiento de una araña.

Cómo hacer el ejercicio Para hacerlo correctamente tienes que prestar atención a la posición.

Posición inicial: colocarse en plancha alta (como para hacer una flexión) con las manos debajo de los hombros y el cuerpo en línea recta.

alta (como para hacer una flexión) con las manos debajo de los hombros y el cuerpo en línea recta. El movimiento: despegar un pie del piso y llevar la rodilla hacia el codo del mismo lado por fuera del cuerpo, manteniendo la cadera baja.

El retorno: volver a la posición inicial con control y repetí con la otra pierna. plancha lateral El primer paso es colocarse en posición de plancha alta (como si fueras a hacer una flexión). Archivo

Por qué hacer la caminata de la araña La marcha arácnida tiene un montón de beneficios para el cuerpo. Los principales son el aumento de movilidad de la cadera y el fortalecimiento del core, clave para el buen desempeño en actividades diarias. Pero a su vez aumenta la estabilidad en los hombros y mejora la coordinación ya que el movimiento requiere de una sincronización compleja de movimientos.