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Caminata de la araña: el ejercicio de bajo impacto que los expertos recomiendan para un abdomen plano

Un movimiento dinámico que tonifica varias partes del cuerpo al mismo tiempo, no necesita material y se puede hacer en casa.

Cynthia Garrido

El ejercicio clave para tonificar el abdomen.

El ejercicio clave para tonificar el abdomen.

Shutterstock

El mundo del fitness está cambiando desde 2025 y ahora se privilegian los movimientos que no dañan la postura o generan malestar en el cuello. Por este motivo, los abdominales clásicos pasaron de moda y ganan popularidad los ejercicios dinámicos que tonifican en profundidad varias partes del cuerpo al mismo tiempo.

La caminata de la araña es un ejercicio que se realiza desde la posición de plancha y se camina con las manos hacia adelante mientras simultáneamente se lleva una rodilla hacia el codo del mismo lado, imitando el característico desplazamiento de una araña.

Cómo hacer el ejercicio

Para hacerlo correctamente tienes que prestar atención a la posición.

  • Posición inicial: colocarse en plancha alta (como para hacer una flexión) con las manos debajo de los hombros y el cuerpo en línea recta.
  • El movimiento: despegar un pie del piso y llevar la rodilla hacia el codo del mismo lado por fuera del cuerpo, manteniendo la cadera baja.
  • El retorno: volver a la posición inicial con control y repetí con la otra pierna.
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El primer paso es colocarse en posici&oacute;n de plancha alta (como si fueras a hacer una flexi&oacute;n).&nbsp;

El primer paso es colocarse en posición de plancha alta (como si fueras a hacer una flexión).

Por qué hacer la caminata de la araña

La marcha arácnida tiene un montón de beneficios para el cuerpo. Los principales son el aumento de movilidad de la cadera y el fortalecimiento del core, clave para el buen desempeño en actividades diarias. Pero a su vez aumenta la estabilidad en los hombros y mejora la coordinación ya que el movimiento requiere de una sincronización compleja de movimientos.

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La plancha con movimiento es ideal para mejorar la movilidad de las caderas.

La plancha con movimiento es ideal para mejorar la movilidad de las caderas.

Es importante que los deportistas principiantes tomen precauciones. En estos casos es preferible una progresión desde ejercicios más sencillos y contar con supervisión.

Cabe destacar que la caminata de araña está prohibida para personas con lesiones de hombro o muñeca, hernias o falta de movilidad severa en la cadera.

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