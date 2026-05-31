Fuerza en casa: la rutina corta de 3 ejercicios para ganarle al invierno y mantenerte activo

La rutina fue creada para que tanto principiantes como expertos pueden tonificar glúteos, piernas y abdomen desde casa.

Una rutina ideal para hacer en casa en días fríos.

Cuando el invierno llega, las ganas de entrenar en el exterior bajan considerablemente. Por eso, la mejor alternativa para no dejar de movernos es buscar rutinas cortas con ejercicios sencillos que no requieran equipamiento profesional.

Trabajar el tren inferior y la zona media es esencial para las actividades cotidianas como caminar o levantarse de la cama. El entrenamiento sugerido a continuación está basado en la modalidad GAP (Glúteos, Abdomen y Piernas), ideal para ganar fuerza, moldear la figura y mantenerse activo en invierno.

Entrada en calor (5 minutos) Antes de empezar, es fundamental activar el cuerpo para evitar lesiones y rendir mejor. Durante 5 minutos, realizá de forma continua el siguiente circuito:

10 sentadillas comunes (sin peso).

10 estocadas (5 con cada pierna).

20 segundos de plancha tradicional.

La rutina GAP para hacer en el living 1. Hip Thrust (Empuje de cadera): es el rey para activar los glúteos.