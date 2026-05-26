Olvidate de las repeticiones infinitas: esta es la rutina de 3 ejercicios para transformar tu cuerpo en 15 minutos

Durante años, el objetivo del entrenamiento era quemar calorías y definir la figura, pero hoy se busca desarrollar masa muscular, movilidad, equilibrio y salud articular. Por eso, las rutinas cortas y con ejercicios para todo el cuerpo se han vuelto tan populares.

El objetivo es entrenar con inteligencia, dejando de lado las repeticiones infinitas y los ejercicios que solo trabajan un músculo. Por eso, las rutinas incluyen ejercicios para el abdomen, glúteos y tren inferior.

La siguiente rutina se puede realizar sin materiales, pero si quieres agregar exigencia se recomienda utilizar una banda elástica.

Los abdominales oblicuos son ideales para trabajar los laterales. Para hacerlo hay que tumbarse en el suelo apoyando el antebrazo con las piernas estiradas y el abdomen activado. Desde ahí, eleva ligeramente las piernas mientras llevas el torso hacia ellas para activar los oblicuos.

En principio, se recomienda completar 10 repeticiones por cada lado , aunque se pueden agregar o restar según creas conveniente.

Cómo trabajar tus abdominales con rutina de pilates (Shutterstock). Entrenar el abdomen es clave para mejorar la postura. Shutterstock

Extensión completa: clave para tonificar piernas y abdomen

El segundo ejercicio es extensión corporal completa. Primero hay que colocarse boca arriba con los brazos y las piernas extendidos. Luego, con el abdomen activado, despega los hombros y las piernas del suelo. Desde esa posición, alarga el cuerpo al máximo, como si quisieras crecer.

Este movimiento es esencial para fortalecer el core profundo y mejorar la estabilidad, por eso, se recomienda completar 10 repeticiones.

bicho muerto ejercicio El ejercicio potencia el bienestar. Archivo

Patadas de piernas: el cierre de la rutina

Por último, no pueden faltar las patadas hacia atrás con banda elástica o sin una. Para ello hay que colocar una banda elástica alrededor de las piernas y apoyarse sobre manos y rodillas. Extiende una pierna hacia atrás empujando contra la resistencia de la banda.

El movimiento debe ser controlado para enfocar el esfuerzo en el glúteo y, para maximizar el trabajo, se debe repetir 10 veces de cada lado.