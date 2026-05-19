¿Te acostás con el cuerpo tenso? La rutina en la cama que ayuda a relajar músculos y descansar mejor

Durante el día, los músculos y las articulaciones se tensionan por malas posturas o estrés, generando molestias y dolores incómodos para dormir o realizar actividades cotidianas. Para relajar el cuerpo, la cuenta de TikTok @osteopatiaholistica compartió un video con una rutina de elongación corta pero efectiva.

“Muchas veces no solo es estrés. Pasamos horas mirando pantallas, manejando, trabajando sentados o respirando mal… y las cervicales lo terminan pagando”, explica la cuenta de TikTok. Por eso, los 3 movimientos de la rutina están pensados para disminuir la tensión muscular, mejorar la movilidad, relajar el sistema nervioso, reducir la rigidez y preparar mejor el cuerpo para descansar.

La rutina para relajar el cuello y conciliar el sueño más rápido.

Los 3 ejercicios se realizan en la cama y cada movimiento debe ser lento para evitar mareos o que los músculos se tensionen aún más. El movimiento genera estímulos mecánicos y neurológicos que ayudan a mejorar la percepción corporal, la circulación y la modulación del dolor.

Desde Osteopatía Holística recuerdan que no es necesario hacer ejercicios bruscos o crujir los huesos. A veces, pequeños movimientos hechos conciencia generan grandes cambios.

Para maximizar el efecto relajante y ayuda a tu sistema nervioso a pasar de modo descanso, puedes complementar estos estiramientos con la técnica de respiración 4-7-8: inhalar por la nariz durante 4 segundos, retén el aire por 7 segundos y exhala lentamente por la boca durante 8 segundos.