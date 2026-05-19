Efecto otoño: ¿qué le pasa al cuerpo cuando los días empiezan a acortarse?

Con la llegada del otoño y la reducción de las horas de luz natural, muchas personas empiezan a experimentar cansancio, cambios en el estado de ánimo, dificultades para concentrarse y alteraciones en el sueño. Especialistas advierten que estos síntomas no siempre responden al estrés o a la rutina diaria, sino que pueden estar relacionados con los cambios biológicos que genera el acortamiento de los días.

La llegada del otoño no sólo modifica la temperatura A medida que disminuyen las horas de luz solar, el organismo también comienza a atravesar cambios que pueden impactar directamente en el estado de ánimo, el descanso, la energía y la motivación. Aunque muchas personas lo atribuyen simplemente al cansancio o al ritmo de vida, existe una explicación biológica detrás de este fenómeno estacional. Uno de los efectos más frecuentes durante esta época del año es la sensación de fatiga persistente. También pueden aparecer irritabilidad, dificultad para concentrarse, aumento del apetito —especialmente por alimentos ricos en carbohidratos—, cambios en el sueño y una sensación general de desgano. En algunos casos, estos síntomas pueden intensificarse y afectar la vida cotidiana.

La reducción de la luz natural altera procesos fundamentales del organismo. La menor exposición solar influye en la producción de serotonina, vinculada al bienestar emocional, y de melatonina, la hormona que regula el sueño. Además, impacta sobre el ritmo circadiano, el reloj biológico que organiza múltiples funciones del cuerpo a lo largo del día. El cuerpo humano está preparado para responder a la luz natural. Cuando las horas de sol disminuyen, pueden producirse cambios físicos y emocionales que muchas veces pasan desapercibidos o se naturalizan. Es habitual que las personas consulten recién cuando el cansancio o la apatía empiezan a interferir con su rutina.

ESTRES La reducción de la luz natural altera procesos fundamentales del organismo. Archivo.

Este fenómeno se presenta de manera leve o más intensa En algunos casos, incluso, se desarrolla el llamado Trastorno Afectivo Estacional (TAE), una condición reconocida por los organismos de salud mental que aparece principalmente durante los meses con menos luz solar. Además del impacto emocional, los cambios estacionales también pueden influir sobre hábitos cotidianos como la alimentación, la actividad física y la calidad del descanso. La combinación de menos exposición al aire libre, menor movimiento y rutinas más sedentarias puede potenciar la sensación de agotamiento y afectar el bienestar general.