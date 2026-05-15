Qué le pasa al cuerpo cuando los días empiezan a acortarse
Especialistas explican cómo la menor exposición a la luz natural influye en procesos biológicos esenciales del cuerpo y qué señales vale la pena atender.
La llegada del otoño no solo trae consigo temperaturas más frescas y cambios en la vestimenta o la rutina diaria: también modifica de manera sutil pero profunda la forma en que funciona nuestro cuerpo. A medida que los días se acortan y la luz solar se reduce, el cuerpo inicia una serie de respuestas fisiológicas que pueden influir en el estado de ánimo, la energía y el descanso.
En pocas palabras
- Luz solar: Su disminución en otoño afecta el cuerpo, impactando el ánimo y el sueño.
- Síntomas: Cansancio, irritabilidad y dificultad para concentrarse son comunes con los días más cortos.
- Bienestar: Mantener rutinas, aprovechar la luz natural y la actividad física ayudan a mitigar efectos.
Para muchas personas, estos efectos se manifiestan como una sensación persistente de cansancio, irritabilidad o dificultad para concentrarse. A menudo se confunden con el estrés cotidiano o la falta de descanso, cuando en realidad responden a un cambio estacional intrínseco en nuestro reloj biológico.
Luz, serotonina y melatonina: el impacto de los días más cortos
La luz solar es un regulador fundamental de diversas funciones corporales. Su disminución incide directamente en la producción de neurotransmisores y hormonas que modulan el bienestar emocional y los ciclos del sueño.
La serotonina, conocida por su relación con la sensación de bienestar, tiende a disminuir cuando la exposición solar es menor. Simultáneamente, la melatonina, hormona que regula los ritmos de sueño, puede alterarse, lo que dificulta conciliar y mantener un descanso reparador. Estos cambios afectan al ritmo circadiano, ese reloj interno que sincroniza procesos biológicos con el ciclo día–noche.
Síntomas frecuentes y cuándo prestar atención
Entre los efectos más habituales reportados con el inicio del otoño se encuentran:
- Cansancio persistente
- Irritabilidad o cambios en el estado de ánimo
- Dificultad para concentrarse
- Aumento del apetito, especialmente por alimentos ricos en carbohidratos
- Alteraciones del sueño
- Sensación general de desgano
Si bien estos síntomas pueden presentarse de forma leve y transitoria, hay casos en los que se intensifican y afectan el desempeño diario. En algunos individuos, especialmente cuando la falta de luz es marcada durante varios días seguidos, puede desarrollarse el Trastorno Afectivo Estacional (TAE), una condición reconocida por los organismos de salud mental que se vincula directamente con los cambios estacionales.
El otoño y los hábitos cotidianos
La reducción de la luz natural no solo influye en procesos internos, sino que también altera hábitos externos. La menor exposición al aire libre, la tendencia a disminuir la actividad física y los cambios en las rutinas sociales pueden reforzar la sensación de agotamiento y afectar el bienestar general.
“La mayoría de las personas está preparada para asociar el cansancio al ritmo de vida o al estrés, pero muchas veces los síntomas tienen una carga biológica que se dispara con la disminución de las horas de luz. Es habitual que se naturalicen hasta que comienzan a interferir con la vida cotidiana”, explica Liliana Acuña, psicóloga en Boreal Salud (MP 4379).
Claves para atravesar el otoño con mayor bienestar
Los especialistas destacan que, aunque los síntomas estacionales pueden ser comunes, existen estrategias eficaces para mitigarlos y preservar la salud física y emocional:
- Mantener horarios regulares de sueño, incluso fines de semana.
- Aprovechar al máximo la luz natural: caminar o realizar actividades al aire libre durante el día.
- Practicar actividad física de forma regular, idealmente al aire libre.
- Preservar vínculos sociales, lo que favorece el estado de ánimo.
- Evaluar tratamientos específicos, como la fototerapia, que utiliza luz artificial de alta intensidad para compensar la falta de exposición solar.
En los casos más severos, los profesionales pueden combinar psicoterapia, acompañamiento médico y otras intervenciones individualizadas.
Comprender para prevenir
Reconocer que los cambios estacionales no son solo climáticos sino también biológicos y emocionales es fundamental para evitar que el malestar se prolongue o se intensifique durante los meses más fríos del año. Detectar los síntomas a tiempo y consultar con profesionales adecuados puede marcar la diferencia entre atravesar el otoño con mayor equilibrio o dejar que la estación dicte el estado de ánimo.