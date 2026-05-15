Qué le pasa al cuerpo cuando los días empiezan a acortarse

La llegada del otoño no solo trae consigo temperaturas más frescas y cambios en la vestimenta o la rutina diaria: también modifica de manera sutil pero profunda la forma en que funciona nuestro cuerpo . A medida que los días se acortan y la luz solar se reduce, el cuerpo inicia una serie de respuestas fisiológicas que pueden influir en el estado de ánimo, la energía y el descanso.

Para muchas personas, estos efectos se manifiestan como una sensación persistente de cansancio, irritabilidad o dificultad para concentrarse. A menudo se confunden con el estrés cotidiano o la falta de descanso, cuando en realidad responden a un cambio estacional intrínseco en nuestro reloj biológico.

Con la llegada del otoño y la reducción de las horas de luz natural, muchas personas empiezan a experimentar cansancio, cambios en el estado de ánimo, dificultades para concentrarse y alteraciones en el sueño.

La luz solar es un regulador fundamental de diversas funciones corporales. Su disminución incide directamente en la producción de neurotransmisores y hormonas que modulan el bienestar emocional y los ciclos del sueño.

La serotonina, conocida por su relación con la sensación de bienestar, tiende a disminuir cuando la exposición solar es menor. Simultáneamente, la melatonina, hormona que regula los ritmos de sueño, puede alterarse, lo que dificulta conciliar y mantener un descanso reparador. Estos cambios afectan al ritmo circadiano, ese reloj interno que sincroniza procesos biológicos con el ciclo día–noche.

Síntomas frecuentes y cuándo prestar atención

Entre los efectos más habituales reportados con el inicio del otoño se encuentran:

Cansancio persistente

Irritabilidad o cambios en el estado de ánimo

Dificultad para concentrarse

Aumento del apetito, especialmente por alimentos ricos en carbohidratos

Alteraciones del sueño

Sensación general de desgano

Si bien estos síntomas pueden presentarse de forma leve y transitoria, hay casos en los que se intensifican y afectan el desempeño diario. En algunos individuos, especialmente cuando la falta de luz es marcada durante varios días seguidos, puede desarrollarse el Trastorno Afectivo Estacional (TAE), una condición reconocida por los organismos de salud mental que se vincula directamente con los cambios estacionales.

El otoño y los hábitos cotidianos

La reducción de la luz natural no solo influye en procesos internos, sino que también altera hábitos externos. La menor exposición al aire libre, la tendencia a disminuir la actividad física y los cambios en las rutinas sociales pueden reforzar la sensación de agotamiento y afectar el bienestar general.

“La mayoría de las personas está preparada para asociar el cansancio al ritmo de vida o al estrés, pero muchas veces los síntomas tienen una carga biológica que se dispara con la disminución de las horas de luz. Es habitual que se naturalicen hasta que comienzan a interferir con la vida cotidiana”, explica Liliana Acuña, psicóloga en Boreal Salud (MP 4379).

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Claves para atravesar el otoño con mayor bienestar

Los especialistas destacan que, aunque los síntomas estacionales pueden ser comunes, existen estrategias eficaces para mitigarlos y preservar la salud física y emocional:

Mantener horarios regulares de sueño, incluso fines de semana.

Aprovechar al máximo la luz natural: caminar o realizar actividades al aire libre durante el día.

Practicar actividad física de forma regular, idealmente al aire libre.

Preservar vínculos sociales, lo que favorece el estado de ánimo.

Evaluar tratamientos específicos, como la fototerapia, que utiliza luz artificial de alta intensidad para compensar la falta de exposición solar.

En los casos más severos, los profesionales pueden combinar psicoterapia, acompañamiento médico y otras intervenciones individualizadas.

Comprender para prevenir

Reconocer que los cambios estacionales no son solo climáticos sino también biológicos y emocionales es fundamental para evitar que el malestar se prolongue o se intensifique durante los meses más fríos del año. Detectar los síntomas a tiempo y consultar con profesionales adecuados puede marcar la diferencia entre atravesar el otoño con mayor equilibrio o dejar que la estación dicte el estado de ánimo.