Tres ejercicios claves para prevenir problemas del corazón y mejorar tu circulación

Tu corazón lo nota en días. Mover el cuerpo no es solo verse mejor. Es salud real. Estudios de la Organización Mundial de la Salud y del National Heart, Lung, and Blood Institute confirman que la actividad física fortalece el corazón , mejora la circulación y reduce el riesgo de infarto.

El corazón es un músculo. Cuando haces ejercicio, trabaja mejor. La sangre fluye con más fuerza y llega a todo el cuerpo. Esto ayuda a evitar la acumulación de grasa en las arterias y mejora el sistema circulatorio. También reduce el colesterol LDL y aumenta el HDL, lo que protege la salud cardiovascular.

Según la OMS, la actividad física reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes y accidentes cerebrovasculares. Además, mejora la resistencia y la capacidad pulmonar. Hoy, más del 30% de los adultos en el mundo no realiza suficiente ejercicio, lo que aumenta los riesgos para la salud.

No es necesario pasar horas en un gimnasio. Lo importante es la constancia. Con al menos 150 minutos a la semana de actividad moderada se obtienen beneficios claros.

caminar o andar en bicicleta Archivo

Actividad física

Estas son tres actividades que protegen el corazón y mejoran la circulación: Caminar a paso rápido, es una de las formas más simples de ejercicio. Mejora la circulación, ayuda a controlar la presión arterial y fortalece el sistema cardiovascular sin generar un gran impacto en las articulaciones.

Correr o trotar, aumenta la resistencia física y fortalece el corazón. Mejora el transporte de oxígeno en el cuerpo y ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas con el paso del tiempo. Andar en bicicleta, activa varios grupos musculares al mismo tiempo. Favorece la circulación, ayuda a mantener un peso saludable y reduce la carga sobre el corazón.