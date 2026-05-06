Cáscaras de papa en las brasas del asado: cuándo usarlas y qué efecto tienen

Las cáscaras de papa, un residuo común, se transforman en aliadas inesperadas para controlar las brasas del asado.

Un recurso poco conocido que puede marcar la diferencia en el asado. Foto: Gemini IA

Al momento de hacer un asado, los pequeños trucos marcan la diferencia. Uno de los más curiosos, que se volvió tendencia, es arrojar cáscaras de papa sobre las brasas mientras lo hacemos. Aunque no todos lo conocen, este truco puede mejorar el fuego y optimizar la cocción.

El secreto detrás de las cáscaras: ¿por qué funcionan en la parrilla? Lejos de ser un simple desperdicio, las cáscaras de papa se convierten en una herramienta estratégica para el asador gracias a su composición natural de humedad y almidón. Al entrar en contacto con las brasas calientes, este residuo genera un efecto térmico que permite controlar la intensidad de las llamas de forma orgánica, evitando que el fuego arrebate la carne.

Además, el vapor que desprenden ayuda a reducir el humo denso y estabiliza el calor de las brasas, logrando que se mantengan encendidas por más tiempo y de manera uniforme.

papa-parrilla Las cáscaras de papa aportan humedad y ayudan a moderar el calor. Foto: Gemini IA

Cuándo conviene usarlas El mejor momento para tirar las cáscaras de papa es cuando las brasas ya están formadas pero todavía tienen demasiada intensidad. También se pueden usar si aparecen llamas altas por la grasa que cae de la carne.