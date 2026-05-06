El secreto mejor guardado: por qué deberías tirar cáscara de papa a las brasas del asado

El asado mejora con un simple desecho: las cáscaras de papa sobre las brasas regulan el fuego. Hay que saber cuál es el momento de la cocción para usarlas.

El ritual del asado está lleno de mitos y costumbres. Cada maestro parrillero tiene su manual. Sin embargo, existe un truco poco conocido pero altamente efectivo que se está ganando lugar: guardar cáscaras de papa para tirarlas a las brasas.

Cáscaras de papa al asado: la ciencia detrás del truco Este desecho que generalmente termina en la basura es un excelente aliado para domar el fuego en los momentos más críticos de la cocción.

El secreto de la efectividad de la cáscara de papa radica en su composición natural. Contrariamente a lo que ocurre con un trozo de papel o una astilla seca, la piel de la papa combina altos niveles de humedad y almidón.

asado carne asador parrilla vacio (5) Las cáscara de papa es una aliada para un buen asado. Alf Ponce Mercado / MDZ

Las cáscaras de papa, cuando entran en contacto con el calor, no explotan en llamas de inmediato; se queman de manera lenta y progresiva. Este proceso genera tres beneficios inmediatos para el asado porque actúan como un escudo térmico cuando la grasa de la carne gotea.