Mezcla cáscara de papa con bicarbonato de sodio y el resultado sorprenderá a todos

En la mayoría de los hogares la cáscara de papa se transforma en un desecho día a día. Sin embargo, lejos de ser basura, puede transformarse en un potente limpiador y en un fertilizante natural de alto rendimiento para plantas .

Al combinar la cáscara de papa con bicarbonato de sodio y azúcar se puede obtener una alternativa ecológica que reemplaza con éxito a los químicos que son más agresivos, especialmente en las zonas donde se manipulan alimentos como en la cocina.

La efectividad de este limpiador casero radica en que el almidón de la papa actúa como un agente que atrapa y desprende la suciedad de las superficies. Mientras que el bicarbonato de sodio es un desengrasante por excelencia y además elimina olores. Por su parte, el azúcar aporta una textura abrasiva para remover restos pegados.

En primer lugar, se trituran las cáscaras de papa y se colocan en un bol . Añadir bicarbonato y azúcar y un chorrito de agua poco a poco hasta formar una pasta consistente. Luego extender la mezcla sobre la zona crítica frotando con una esponja. Luego enjuagar con agua tibia para un acabado brillante.

Como fertilizante

En caso de que sobre un poco de esa mezcla de limpieza se pueden aprovechar los nutrientes de la papa para darle un uso botánico en el jardín. Esa combinación fortalece las raíces y protege el suelo.

Para eso se hierven las cáscaras en un litro de agua durante quince minutos. Cuando se enfría filtrar el líquido y añadir una pizca de azúcar y bicarbonato. Regar las macetas con ese preparado una vez por semana para notar las plantas más vigorosas.

Al usar ingredientes naturales, no solo se ahorra dinero, sino que la cocina se transforma en un espacio libre de vapores tóxicos.