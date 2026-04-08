Cómo preparar líquido para el parabrisas en casa y ahorrar dinero

La fórmula casera para tu auto promete dejar el parabrisas como nuevo, mejorando visibilidad y seguridad al conducir.

Mantener el parabrisas limpio mejora la visibilidad y la seguridad al conducir. Foto: IA Gemini

Mantener el parabrisas del auto limpio no es solo una cuestión estética sino que es importante para la seguridad. Una buena visibilidad reduce riesgos y mejora la respuesta ante cualquier imprevisto en la calle o en la ruta. Aunque existen productos específicos en el mercado, cada vez más conductores eligen alternativas caseras de limpieza, más económicas y fáciles de preparar.

Las mezclas caseras más usadas Una de las fórmulas caseras más usadas consiste en mezclar un tercio de limpiacristales con dos tercios de agua. Esta combinación permite mantener el vidrio transparente, sin marcas y con un buen rendimiento en el uso diario, sin necesidad de gastar de más.

Otra opción es utilizar unas gotas de lavaplatos diluidas en agua. En este caso, es clave no excederse con la cantidad, ya que los detergentes son concentrados y pueden generar espuma en exceso o afectar el sistema del vehículo si se usan en grandes proporciones.

Claves para una mejor limpieza Para lograr mejores resultados, se recomienda utilizar agua destilada en lugar de agua de la canilla. El agua común suele cargar con sarro y minerales que pueden dañar el sistema. Además, es importante respetar las proporciones y no sobrecargar la mezcla con detergente.

También se aconseja guardar la preparación en un envase cerrado y correctamente identificado, para evitar confusiones y conservar mejor sus propiedades.