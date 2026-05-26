WiFi sin clave: los métodos legales y rápidos para conectarte sin pedir contraseña

Hasta hace no mucho, conectarse al wifi ajeno implicaba repetir una escena bastante común: alguien dictando una contraseña imposible mientras otro intenta copiar letras, números y símbolos sin equivocarse. Hoy eso empezó a quedar atrás. Los celulares y routers más recientes ya incorporan métodos mucho más rápidos para compartir acceso sin necesidad de escribir la clave manualmente.

La tendencia creció fuerte en los últimos años, sobre todo porque muchos usuarios comenzaron a priorizar comodidad, pero también seguridad. Compartir una contraseña permanentemente ya no siempre es la opción más recomendable. Por eso aparecieron herramientas que permiten habilitar conexiones temporales o automatizadas sin exponer directamente los datos de la red.

En bares, hoteles y hasta casas particulares ya es habitual ver pequeños carteles con códigos QR para acceder al WiFi. El funcionamiento es simple: el usuario abre la cámara del celular, escanea la imagen y el teléfono se conecta automáticamente a la red disponible.

En Android y iPhone esta función ya viene integrada de fábrica. Incluso muchos equipos permiten generar su propio QR desde la configuración de red para compartir internet con visitas sin necesidad de revelar la contraseña original. Además de ser práctico, reduce errores típicos al escribir claves largas o complejas.

Los especialistas en ciberseguridad destacan que este método es bastante más cómodo , aunque recomiendan igualmente mantener protegida la red con cifrado actualizado y cambiar la contraseña periódicamente. El QR facilita el acceso, pero sigue dependiendo de la seguridad general del router.

La función que conecta dispositivos con solo acercarlos

Otra alternativa que empezó a expandirse es el uso de tecnologías como WPS y Nearby Share. Algunos routers incluyen un botón físico que habilita conexiones automáticas durante pocos segundos. En ese lapso, celulares, notebooks o televisores pueden ingresar a la red sin escribir la contraseña.

Aunque sigue presente en muchos hogares, expertos recomiendan usar WPS con cuidado porque algunos modelos antiguos presentaron vulnerabilidades de seguridad. Por eso, las marcas más nuevas empezaron a impulsar otros sistemas más seguros basados en conexiones temporales entre dispositivos cercanos.

wifi345 Archivo MDZ

Apple, por ejemplo, permite compartir el acceso al WiFi entre iPhones simplemente acercando ambos teléfonos. Si el contacto está guardado y el Bluetooth está activado, aparece automáticamente una ventana para autorizar el ingreso a la red. Android también fue incorporando funciones similares en distintas versiones del sistema operativo.

Qué tener en cuenta antes de conectarse a una red desconocida

La comodidad no elimina los riesgos. Especialistas remarcan que conectarse a redes públicas o abiertas sigue siendo una de las principales puertas de entrada para robos de datos, fraudes digitales o ataques informáticos. Por eso aconsejan evitar operaciones bancarias o el ingreso de información sensible cuando se utiliza una conexión compartida.

También recomiendan desconfiar de redes con nombres extraños o muy similares a los oficiales en aeropuertos, shoppings y cafeterías. En muchos casos, ciberdelincuentes crean puntos de acceso falsos para captar información de quienes se conectan sin verificar el origen.

Más allá de eso, la forma de compartir internet cambió muchísimo en pocos años. Lo que antes dependía de memorizar claves eternas hoy se resuelve en segundos con una cámara o acercando dos teléfonos. Y todo indica que, con el avance de los dispositivos inteligentes, las contraseñas tradicionales van camino a ocupar cada vez menos espacio en la vida cotidiana.