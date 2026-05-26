Cómo sacar el olor a fritura de la cocina fácil y en pocos minutos

El olor a fritura suele quedar en la cocina durante varias horas, incluso después de limpiar . Aunque muchas personas usan vinagre o bicarbonato para combatirlo, existe otro truco casero que se volvió popular por su simpleza y efectividad: utilizar limón .

Esta fruta tiene un aroma fresco e intenso que ayuda a neutralizar los olores fuertes generados al freír alimentos. Además, su contenido cítrico permite que el ambiente quede más liviano y agradable en pocos minutos.

Una de las formas más usadas consiste en hervir rodajas de limón en una olla con agua durante algunos minutos. El vapor que se genera ayuda a dispersar el perfume por toda la cocina y reduce el olor impregnado en el aire.

Cómo sacar el olor a fritura de la cocina con limón.

Otra alternativa es colocar cáscaras de limón cerca de la hornalla mientras se cocina. El calor libera su aroma natural y ayuda a disminuir el olor a aceite o fritura antes de que se expanda por otros ambientes de la casa.

Muchas personas también combinan el limón con clavo de olor o canela para potenciar el efecto aromático. Estos ingredientes suelen utilizarse en soluciones caseras porque aportan fragancias intensas sin necesidad de productos químicos.

Además de aplicar estos trucos, los especialistas recomiendan ventilar bien la cocina durante y después de cocinar. Abrir ventanas, encender el extractor o mantener puertas abiertas puede ayudar a que el olor desaparezca más rápido.