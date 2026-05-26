Adiós al rollo de cocina: el invento que revoluciona la limpieza

El clásico rollo de papel de cocina , un elemento infaltable en cualquier hogar para resolver derrames y limpieza , está perdiendo lugar. En medio de un cambio cultural, un nuevo artículo se posiciona con fuerza: los paños de tela.

A diferencia de las viejas soluciones de tela, las versiones modernas de microfibra o algodón superan ampliamente la capacidad de absorción del papel convencional. Esta ventaja técnica los convierte en herramientas mucho más eficaces para el mantenimiento del hogar, eliminando la necesidad de reposición constante.

Para saber si es de calidad un paño de microfibra se tiene que notar los espacios entre las fibras, ya que ésto maximiza la capacidad de la tela para recoger suciedad y absorber líquidos. Foto: Pixabay - pixabay.com

Para quienes extrañan la practicidad del formato clásico, la industria ha desarrollado una alternativa innovadora: rollos de paños de tela unidos entre sí mediante un sistema de abrojo o velcro.

Este diseño mantiene la estética y la comodidad del rollo tradicional en la mesada, pero con la ventaja de que cada hoja se lava y se vuelve a colocar en su lugar. Aunque la compra inicial requiere una inversión más alta que la de un paquete de papel, el gasto se amortiza en el corto plazo gracias a una durabilidad que se extiende por varios años.

La consolidación de los paños de tela frente al papel descartable se basa en ventajas clave que van más allá del simple reemplazo. Por un lado, son lavables y reutilizables, reducen la generación de residuos sólidos urbanos y la tala de árboles destinada a la industria del papel.

Además, a diferencia del papel de cocina, que suele someterse a procesos industriales de blanqueamiento con cloro, aditivos y fragancias artificiales, los paños textiles ofrecen una limpieza libre de químicos añadidos.